Москва, 6 сентября, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Последние четыре предложения ООН по зерновой сделке не содержат ничего нового. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

Иван Шилов ИА Регнум

«На деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта», ― говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД.

Дипломаты подчеркнули, что у переподключения профильного «Россельхозбанка» к SWIFT нет рабочих альтернатив ― ни с опциями филиалов и «дочек», ни через маргинальный канал с JP Morgan, который закрыли после сворачивания черноморской инициативы.

Также отмечено, что в Москве с августа 2022 года обещают создать специальную страховую платформу для российской сельхозпродукции, но по непонятным причинам это не сделано до сих пор. То же самое касается и доступа российских судов и грузов в иностранные порты ― ооновцы так и не смогли разобраться с возникающими в связи с этим санкционными препятствиями, указали в МИД.

В заявлении подчёркнуто, что Запад не демонстрирует готовности предпринять шаги по выполнению российских требований для возобновления зерновой сделки. При этом Москва неоднократно заявляла о готовности рассмотреть возможность реанимирования черноморской инициативы, однако при условии полного выполнения требований по снятию санкционного статуса с российских компаний, занятых в сфере сельхозпродукции и удобрений.

В МИД отметили, что Россия со своей стороны продолжит экспортировать отечественные продовольствие и удобрения и не прекратит поставки продукции нуждающимся на безвозмездной основе. Так, в ближайший период планируется отправить 23 тыс. тонн удобрений в Зимбабве, 34 тыс. тонн ― в Нигерию. 55 тыс. тонн ― на Шри-Ланку. Также до конца года планируются бесплатные поставки 200 тыс. тонн российской пшеницы в Сомали, ЦАР, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрею.

Как сообщало ИА Регнум, зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года. МИД неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны. В Москве подчеркнули, что ни одно из обещаний, данных России при заключении договорённости, так и не было выполнено, при этом Украина и Запад зарабатывали на зерновой сделке, а Киев использовал морские коридоры для подготовки терактов против России.

17 июля Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие.

В конце августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с «конкретными предложениями» по возобновлению действия зерновой сделки.

Российский лидер Владимир Путин 4 сентября в ходе переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что Россия готова реанимировать зерновую сделку и сделать это сразу, как только выполнят все её условия.

Как заявил Эрдоган, Гутерриш предложил механизм посредничества при оплате российского продовольствия в рамках зерновой сделки. Он пояснил, что это не будет прямым подключением к SWIFT, как требует Россия, а будет производным от транзакции через SWIFT.