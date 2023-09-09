Вашингтон, 9 сентября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров «Группы двадцати» (G20) выполнить ряд требований, предъявляемых Россией, чтобы возобновить зерновую сделку. Об этом со ссылкой на турецких чиновников сообщило агентство Bloomberg.

President Of Russia/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Собеседники уточнили, что турецкий лидер предлагает облегчить страхование российского экспорта продуктов питания и удобрений лондонской компанией Lloyd’s, а также вновь подключить Россию к системе SWIFT для проведения международных платежей.

Ещё одним шагом к возобновлению черноморской инициативы Эрдоган назвал ослабление санкций против России, которые не позволяют Москве импортировать сельскохозяйственное оборудование.

Чтобы донести это до западных коллег, президент Турции предпринимает шаги на закрытых встречах с другими лидерами в рамках саммита в Индии.

Как сообщало ИА Регнум, зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года и несколько раз продлевалась. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны. 17 июля Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие.

В Москве подчеркнули, что ни одно из обещаний, данных России при заключении договорённости, так и не было выполнено, при этом Украина и Запад зарабатывали на зерновой сделке, а Киев использовал морские коридоры для подготовки терактов против России.

По итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись в Сочи 4 сентября, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова вернуться к зерновой сделке сразу, как только выполнят все её условия. Турецкий президент признал справедливой такую позицию России.

Эрдоган напомнил, что одним уз условий Москвы для продления зерновой сделки было подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, от которой российские банки отстранили из-за санкций. Турецкий президент сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил другой механизм при оплате российского продовольствия в рамках зерновой сделки, который будет производным от транзакций через SWIFT.

В МИД России, в свою очередь, заявили, что последние четыре предложения ООН по зерновой сделке не содержат ничего нового. Дипломаты подчеркнули, что у переподключения профильного «Россельхозбанка» к SWIFT нет рабочих альтернатив ― ни с опциями филиалов и «дочек», ни через маргинальный канал с JP Morgan, который закрыли после сворачивания черноморской инициативы.