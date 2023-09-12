Владивосток, 12 сентября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Зерновая сделка на сегодняшний день «на стопе», заявил 12 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На стопе», — сказал представитель Кремля.

В ответ на вопрос, есть ли какие-то подвижки, Песков добавил: «Нет».

Как сообщало ИА Регнум, зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года. Москва неоднократно заявляла, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как ни одно из данных России при заключении договорённости обещаний так и не выполнили, а Киев использовал морские коридоры для подготовки терактов. Кремль 17 июля объявил о приостановке участия России в зерновой сделке.