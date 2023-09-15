Москва, 15 сентября, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Если ВСУ действительно получат немецкие ракеты Taurus, то будут использовать их для ударов по объектам в глубине российской территории, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об этом он заявил 15 сентября корреспонденту ИА Регнум.

(сс) ILA-boy Ракета Taurus

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение о передаче киевскому режиму дальнобойных ракет Taurus могут принять в течение двух недель.

«Скорее всего, ВСУ будут применять эти ракеты против военных объектов, расположенных в глубине территории России, — сказал Онуфриенко. — А это военные аэродромы, склады, части ПВО. Иными словами, любая серьёзная цель, имеющая привязку к местности и стратегическое значение. Много таких ракет Киеву не дадут. У немцев их не слишком много — счёт идёт на несколько сотен. И Берлин не даст и половины».

При этом военный эксперт согласился, что ВСУ «обязательно» попытаются использовать эти ракеты для атак по Крымскому мосту.

«Другое дело, что эта ракета не настолько мощная, чтобы разрушить мост, но она в состоянии вывести из строя железнодорожное полотно», — уточнил он.

Российские системы ПРО, по его словам, могут сбивать эти ракеты.

«Мы HIMARS сбиваем десятками каждый день. А ведь это ракеты меньшей размерности, выпускаемые залпами и недалеко. Taurus в этом отношении больше, мощнее, тяжелее, летит дальше. Соответственно, времени для его обнаружения и уничтожения оказывается больше», — заметил Онуфриенко.

Также он подчеркнул, что ракеты Taurus прежде нигде никогда не применялись — ни в одном из конфликтов.

По ещё одной версии, Киев использует эти ракеты для того, чтобы помешать ВС России подготовиться к зимней кампании 2023–2024 годов. Такой точки зрения придерживается военный эксперт, директор музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Эти ракеты в определённой степени аналог ракет британских Strom Shadow и французских Scalp, — рассказал он корреспонденту ИА Регнум. — Разница заключается в том, что в экспортных версиях у Strom Shadow дальность 300 км, а Scalp — 250 км. У Taurus дальность 500 км. В остальном эти ракеты во многом совпадают. Они изготавливаются из композитных материалов, идут на предельно малой высоте — где-то от 30 до 50 метров. При подходе к цели делают «горку», когда становятся уязвимыми. Эффективная отражающая поверхность у них очень маленькая. То есть не каждая РЛС может заметить такую ракету. Боевая часть порядка 450 кг. Может быть бетонобойной —пробивать бетон толщиной до 1,5 метра».

Также он объяснил, почему киевский режим так настаивает на поставках этих ракет, а также американских ATACMS. По словам Кнутова, осенью, в сезон дождей, у ВС России появится возможность перегруппировки и пополнения войск, а ВСУ надеются с помощью таких ракет наносить удары по дальним тылам РФ: по пунктам управления, по штабам, по логистическим центрам, по складам.

«Чтобы осложнять нам подготовку к зимней кампании. Потому что, когда подмерзнет земля, у нас появится возможность начать своё наступление», — подытожил военный эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что депутаты бундестага критиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за его нежелание поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus. В свою очередь, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок признавалась, что быстро поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus невозможно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обещал, что Киев сделает всё для ускорения принятия решения по поставкам таких ракет и даже в резкой форме требовал их от Берлина.

Министр обороны Германии Борис Писториус обещал, что его страна не будет отправлять на Украину ракеты Taurus автоматически после того, как туда прибудут американские ракет ATACMS. Позже, 15 сентября, он эмоционально отреагировал на призывы киевского мэра поставить Украине эти ракеты, признавшись, что не понимает, зачем Украина постоянно подчеркивает этот «маленький аспект».