Киев, 11 сентября, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в резкой форме высказал министру иностранных дел Германии Анналене Бербок на её отказ передать киевской армии дальнобойные ракеты Taurus.

IMAGO/Dominik Butzmann/Global Look Press Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

«Вы всё равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время», — сказал Кулеба на совместной пресс-конференции.

Немецкий дипломат пояснила, что решение не поставлять ВСУ эти ракеты опасениями властей Германии тем, что ВСУ будут направлять их на Россию.

«Мы более чем осведомлены о ситуации, но сначала мы проясним все вопросы», — ответила Бербок.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября Анналена Бербок прибыла в Киев. Заранее о визите не объявлялось. Это четвёртый визит немецкого министра на Украину за время российской специальной военной операции. В январе Бербок побывала в Харькове.

По прибытии глава МИД ФРГ заявила о том, что Берлин поддержит киевский режим на пути к вступлению в ЕС, но стране по-прежнему нужны реформы.

12 сентября Украина и Германия проведут очередной раунд политических консультаций на уровне заместителей министров, где обсудят весь спектр тем двусторонней повестки дня.

По словам Кулебы, Киев готов сделать всё для ускорения принятия решения по поставкам оружия.