Берлин, 4 сентября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц стал объектом резкой критики за нежелание поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus. За бездействие в этом вопросе политика осудила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия).

bundesregierung.de Олаф Шольц в Бундестаге

Она подчеркнула, что федеральный канцлер ― единственный в правящей коалиции. Кто блокирует передачу Украине дальнобойных ракет.

«Ради Бога, чего ждёт канцлер? Он один блокирует это решение в коалиции. Это безответственно», ― написала депутат на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что власти Германии не будут принимать необдуманных решений в вопросах будущих поставок вооружений Украине. Он подчеркнул в ответ на вопрос о поставках Киеву дальнобойного оружия, способного достать до Москвы, что подобные решения легко не даются.

24 августа стало известно, что Германия впервые поставила Украине ракеты для американских зенитных ракетных систем Patriot, но точное количество не называется. Также Берлин выделил 103 системы обнаружения дронов и 60 разведывательных беспилотников, 156 грузовиков и патроны к огнестрельному оружию.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что правительству Германии при поставках Киеву ракет дальнего действия Taurus следует просчитать последствия для собственной обороноспособности, а также не допустить вовлечения страны в конфликт с Россией. По словам политика, он положительно настроен по поводу поставок таких ракет, но есть чёткие договорённости с союзниками по этому поводу. Эксперты считают, что передавать их нужно только после перепрограммирования. Это предотвратит использование ракет для нанесения ударов по территории России.