Берлин, 8 сентября, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Дальнобойные крылатые ракеты Taurus невозможно быстро поставить Украине в качестве военной помощи, заявила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью медиагруппе Funke.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

«Это не та вещь, которую можно сделать быстро. Как и в случае с танками Leopard и системами противовоздушной обороны IRIS-T, каждую деталь нужно уточнять заранее», — сказала Бербок, добавив, что запрос украинской стороны на поставку таких дальнобойных ракет «более чем понятен».

Она также отметила, что Вооружённые силы России сформировали мощную оборонительную линию и создали огромные минные поля между присоединёнными в ходе специальной военной операции территориями и остальной частью Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил о необходимости просчитать последствия для собственной обороноспособности Германии в случае принятия решения о передаче Украине ракет Taurus. Он призвал не допустить вовлечения страны в прямой вооружённый конфликт с Россией.