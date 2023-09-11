Киев, 11 сентября, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок предоставление Киеву немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus и отметил, что Киев готов сделать всё для ускорения принятия такого решения, сообщила 11 сентября пресс-служба украинского министерства на своём сайте.

(сс) ILA-boy Ракета Taurus

«Мы подробно обсудили предоставление Украине немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus. Сегодня мы лучше понимаем особенности процесса принятия окончательного решения правительством Германии. Со своей стороны Украина готова сделать всё необходимое, чтобы его ускорить», — сказал Кулеба, добавив, что пока этот вопрос остаётся открытым.

Также глава МИД Украины сообщил, что уже завтра Украина и Германия проведут очередной раунд политических консультаций на уровне заместителей министров, где обсудят весь спектр тем двусторонней повестки дня.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев. Заранее о визите не объявлялось. Это четвёртый визит немецкого министра на Украину за время российской специальной военной операции. В январе Бербок побывала в Харькове.

По прибытии глава МИД ФРГ заявила о том, что Берлин поддержит киевский режим на пути к вступлению в ЕС, но стране по-прежнему нужны реформы.

Ранее в сентябре на Украину приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он пообещал украинским властям дополнительную помощь от Вашингтона, превышающую $1 млрд. Блинкен уточнил, что $665,5 млн из этой суммы предназначены на военную и гражданскую помощь. Он также объявил, что США направят Украине конфискованные у российских бизнесменов и предпринимателей денежные средства. Они пойдут на поддержку украинских военных ветеранов.