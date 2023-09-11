Берлин, 12 сентября, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Германия не станет автоматически поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus, в случае если США примут решение по поставкам ВСУ дальнобойных ракет ATACMS. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщило Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

Подчёркивается, что Писториус назвал необязательной поставку Киеву крылатых ракет вслед за США. Министр обороны ФРГ уверен, что автоматизма при принятии таких решений быть не может.

Как сообщало ИА Регнум, власти Украины рассчитывают получить одобрение на поставку США ракет дальнего действия ATACMS к Генеральной Ассамблее ООН, которая состоится в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября.

Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена склоняется к тому, чтобы передать Украине тактические баллистические ракеты дальнего действия ATACMS в рамках будущего пакета военной помощи. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на собственный источник в администрации.