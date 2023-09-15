Берлин, 15 сентября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Глава Минобороны Германии Борис Писториус эмоционально отреагировал на выраженную на повышенных тонах просьбу мэра Киева Виталия Кличко передать Украине ракеты дальнего действа Taurus. Их диалог состоялся на подиумной дискуссии на конференции в Мюнстере, которая была посвящена завершению Тридцатилетней войны, трансляцию вёл телеканал Phoenix.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

«К чему это постоянное подчеркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?» — поинтересовался с раздражением Писториус.

Так он отреагировал на просьбу сидевшего рядом на сцене Кличко, который на плохом немецком выразил необходимость передачи Taurus Украине и назвал ошибкой, что многие политики опасаются последующей эскалации конфликта.

Глава Минобороны Германии перечислил поставки Украине танков, различного оружия, немецкой зенитной самоходной установки Gepard и развертывание нового производства боеприпасов для установки. Он также поинтересовался, почему эти действия по поддержке Украины никак не отмечаются.

Писториус обратил внимание на необходимость не действовать импульсивно в вопросах возможной поставки ракет Taurus, при этом он допустил возможность принятия решения об их передаче через несколько недель.

Как передавал ИА Регнум, украинские экипажи немецких танков Leopard пожаловались, что техника оказалась неэффективной против российских беспилотников.

Председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле назвал переданные Украине старые танки Leopard 1 «металлоломом», на восстановление которого потребуется до девяти месяцев. Кроме того, он признал, что указанные боевые машины имеют слабые защитные характеристики и более низкую точность стрельбы в сравнении с танками, которые выпускались на Западе позже.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок предоставление Киеву немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus и отметил, что Киев готов сделать всё для ускорения принятия такого решения. Также глава МИД Украины сообщил, что уже завтра Украина и Германия проведут очередной раунд политических консультаций на уровне заместителей министров, где обсудят весь спектр тем двусторонней повестки дня.