Москва, 15 сентября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Заводы КНДР могли бы участвовать в производстве компонентов для российской авиатехники, что было бы удобным и взаимовыгодным сотрудничеством на начальных этапах между Москвой и Пхеньяном. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал эксперт в авиаотрасли, руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия видит потенциал для кооперации с КНДР в области авиастроения, а также других отраслях. До этого лидер КНДР Ким Чен Ын посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. В ходе встречи северокорейскому лидеру показали в том числе производство истребителей Су-35 и Су-57, а также работу над самолётом «Суперджет-100».

«Россия обладает серьёзными технологиями в авиастроении, которые на самом деле интересны всему миру. Но в условиях санкций и для России, и для КНДР могло бы быть интересно сотрудничество, если бы заводы КНДР участвовали в производстве компонентов для российской авиатехники», — поделился Гусаров.

По мнению эксперта, это могли бы быть комплектующие как для гражданской, так и для военной авиации — узлы, агрегаты, комплексные системы. При этом Гусаров счёл, что визит Ким Чен Ына на авиационные заводы был больше ознакомительным, чем поводом для заключения немедленного контракта.

«Это некий задел или знакомство для оценки возможности сотрудничества. И сложно сказать, что это сразу выльется в какой-то конкретный проект. Причём КНДР больше заинтересована в военной технике, но это пока невозможно, потому что продолжают действовать санкции ООН на приобретение Пхеньяном вооружения», — отметил Гусаров.

Он допустил, что когда санкции с КНДР снимут, то Ким Чен Ын может стать полноценным партнёром России по закупке военной техники.

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков отметил, что в первую очередь северокорейского лидера могут интересовать технологии производства военной авиации.

«Но в КНДР в принципе не очень обстоят дела с авиационной отраслью в области современного производства самолётов. Поэтому им интересны и гражданские. А у нас есть Ил-114, Ил-112, Ил-96-300, теперь ещё и «Суперджет-100». Эти проекты смогли бы раздвинуть ареал сбыта, пойти им на продажу, тем более в условиях санкций», — поделился Леонков.

По мнению эксперта, из-за действующих ограничений со стороны США обе страны могли бы помочь друг другу в обеспечении производства авиаотрасли. Тем более что, как отметил Леонков, российские самолёты выше по классу надёжности, чем заграничные «Боинги».

Авиаэксперт Роман Гусаров счёл маловероятной продажу российских невоенных лайнеров Пхеньяну в ближайшее время. Он объяснил это тем, что пока производство отечественных гражданских самолётов нельзя назвать массовым.

«Мы только пытаемся встать на поток, нам бы развернуть серийное производство для своих нужд. Тот же «Суперджет-100» ещё в тестовом режиме на производстве. У нас нет лишних самолётов на продажу сейчас. К 2030 году это может измениться, и тогда можно будет говорить о сбыте и продаже тому же Пхеньяну», — обратил внимание Гусаров.

Поэтому, как заключил эксперт, пока речь может идти лишь о комплектующих для самолётов.

11 сентября гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что первый полёт российского импортозамещённого самолёта МС-21 планируется провести до конца 2023 года. В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на российском пассажирском самолёте МС-21 завершаются работы по замене зарубежных систем, агрегатов на отечественные. Он отметил, что в обновлённом варианте самолёт поднимется в небо в этому году.

Денис Мантуров в свою очередь заявил, что Россия занимается разработкой собственного дальнемагистрального самолёта, и его создание планируется завершить в период с 2028 по 2030 год.

2 сентября пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации рассказала, что опытный образец отечественного ближнемагистрального самолёта SJ-100, изготовленный с максимальным импортозамещением комплектующих, во второй раз поднялся в небо. Полёт проходил дольше и выше.

Как сообщало ИА Регнум, первый полёт опытного образца SJ-100, изготовленного производственным центром ПАО «Яковлев», состоялся в Хабаровском крае 29 августа, он продолжался 54 минуты. Самолёт поднялся на высоту 3 тыс. м и развил скорость до 343 км/ч. Проект импортозамещённого SJ-100 был инициирован после введения против России западных санкций.