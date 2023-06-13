Москва, 13 июня, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Россия занимается разработкой собственного дальнемагистрального самолета и его создание планируется завершить в период с 2028 по 2030 год, заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Мантуров

«Возможно, в промежутке 2028–2030 годов, но точно не раньше», — отметил он в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума ПМЭФ.

Мантуров подчеркнул, что работы по созданию такого аппарата ранее велись с партнерами из Китая, и совместная его разработка продолжится, а двусторонний проект претерпит изменения. Глава ведомства добавил, что исследованием новых технологий и определением облика нового самолёта в рамках действующей научно-исследовательской работы «Интеграл» занимается «Национальный исследовательский центр Институт имени Н. Е. Жуковского».

В настоящее время Россия использует ближнемагистральный самолет — Sukhoi Superjet 100. Кроме того, уже в 2024 году российские авиакомпании начнут получать среднемагистральные отечественные самолёты МС-21.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что Россия планирует с 2026 года выпускать ежегодно более ста самолётов различных модификаций.