Екатеринбург, 10 июля, 2023, 15:10 — ИА Регнум. На российском пассажирском самолёте МС-21 завершаются работы по замене зарубежных систем, агрегатов на отечественные, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге 10 июля.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Самолёт МС-21

«В обновлённом варианте самолёт поднимется в небо в этому году», — сказал Мишустин.

Также премьер-министр заявил, что самолёт «Байкал» должен получить сертификат в декабре, после чего можно будет приступить к его опытной эксплуатации.

Мишустин добавил, что комплексные испытания SSJ-NEW с отечественными двигателями ПД-8 начнутся этой осенью.

Кроме того, до конца 2024 года в России планируют полностью доработать Ту-214.

Как сообщало ИА Регнум, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил 13 июня, что Россия занимается разработкой собственного дальнемагистрального самолёта и его создание планируется завершить в период с 2028 по 2030 год. Министр сообщил, что работы по созданию такого аппарата ранее велись с партнерами из Китая и совместная его разработка продолжится.

Россия использует ближнемагистральный самолет — Sukhoi Superjet 100. Кроме того, уже в 2024 году российские авиакомпании начнут получать среднемагистральные отечественные самолёты МС-21.

Премьер-министр Михаил Мишустин 23 марта объявил, что Россия планирует с 2026 года выпускать ежегодно более ста самолётов различных модификаций.