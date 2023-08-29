Москва, 29 августа, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Опытный образец отечественного ближнемагистрального самолёта SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО «Яковлев» с максимальным импортозамещением комплектующих, успешно поднялся в небо в Комсомольске-на-Амуре, сообщила 29 августа пресс-служба Минпромторга.

Пресс-служба ПАО «ОАК»/ТАСС Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный Производственным центром ПАО «Яковлев»

Ведомство опубликовало кадры с первым полётом Superjet 100. Членов экипажа — Леонида Чикунова, Дмитрия Деменёва и Дениса Велижанина — на лётном поле встречали музыкой и аплодисментами, подбрасывали в воздух.

«В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолёта в воздухе», — отметили в Минпромторге.

Полёт продолжался 54 минуты. Самолёт с золотистым фюзеляжем поднялся на высоту 3 тыс. м и развил скорость до 343 км/ч. Помимо проверки систем, экипаж выполнил «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг.

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал первый полёт «Суперджета» успехом многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, которые входят в контур управления госкорпорации «Ростех». Он отметил, что в самолёте использованы собственные конструкторские решения и технологии. Это касается авионики, шасси, вспомогательной силовой установки, комплексной системы управления и многого другого.

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Первый опытный образец лайнера оснащён франко-российскими двигателями SaM146, однако уже на втором образце, который готовят к испытаниям, будут установлены отечественные двигатели ПД-8. Всего же на Superjet было импортозамещено около 40 систем и агрегатов, уточнили в министерстве.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь подчеркнул, что полёт Superjet стал лучшей демонстрацией технологической независимости России. Страна способна самостоятельно, без привлечения импортных технологий, разрабатывать и выпускать современные гражданские самолёты.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что выпуск самолёта SJ-100 — это действительно большой успех, свидетельствующий об освоении новых технологий в сжатые сроки. По его словам, президент Владимир Путин детально знаком с графиком импортозамещения и, хотя посещения авиазавода в его планах нет, продолжит «держать руку на пульсе».

Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с ИА Регнум отметил, что первый полёт SJ-100 можно считать победой российской авиационной промышленности над западной системой сдерживания.

«Действительно, сделано великолепно! И это победа нашей авиационной промышленности над западной системой сдерживания нас», — сказал Попов.

Проект импортозамещения SJ-100 — перспективного ближнемагистрального узкофюзеляжного самолёта — был инициирован после введения против России западных санкций. Производителя самолёта корпорацию «Иркут» в середине августа официально переименовали в «Яковлев». Компания также производит самолёт МС-21. В госкорпорации «Ростех» 26 августа заявили об успешном завершении испытаний по отрыву передней стойки шасси от взлётно-посадочной полосы.