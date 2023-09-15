Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 15 сентября, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын, находящийся в России с 12 сентября, в сопровождении вице-премьера Дениса Мантурова и губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева 15 сентября побывал на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре, а также оценил демонстрационный полёт истребителя Су-35. О рабочем визите Ына сообщили в правительстве РФ.

Правительство Хабаровского края Ким Чен Ын в Комсомольске-на-Амуре

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Ким Чен Ын осмотрел инженерный центр и производственные цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев».

Ын и Мантуров оценили агрегатно-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки Су-35 и Су-57.

«Мы продемонстрировали лидеру Корейской Народно-Демократической Республики одно из наших ведущих производств авиационной техники. Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так и в других отраслях», — прокомментировал Денис Мантуров.

Михаил Дегтярёв добавил, что в ходе экскурсии отдельное внимание уделили участкам, где идёт работа в рамках кооперации по импортозамещенному «Суперджет-100».

«Показали окончательной сборки SJ-100 на площадке другого предприятия — ПЦ «Яковлев». Здесь сейчас проходят испытания SJ-100 с российскими системами и идет подготовка к аэродромным отработкам самолета с отечественными двигателями ПД-8», — заключил Дегтярёв.

Как сообщало ИА Регнум, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утром 15 сентября прибыл в Комсомольск-на-Амуре.

Ким Чен Ын приехал в Россию с официальным визитом на своём бронепоезде. Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер встретились 13 сентября на космодроме Восточный.

Путин отметил, что переговоры прошли продуктивно, с откровенным обменом мнениями. Он заявил о большом количестве совместных интересных проектов у России и КНДР. Это проекты в сфере транспортного сообщения, логистики, сельского хозяйства.

Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Пхеньян.