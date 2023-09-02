Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 2 сентября, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Опытный образец отечественного ближнемагистрального самолёта SJ-100, изготовленный с максимальным импортозамещением комплектующих, во второй раз поднялся в небо. Полёт проходил дольше и выше, сообщила 2 сентября пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации.

Пресс-служба ПАО «ОАК»/ТАСС Самолёт SJ-100

Полёт SJ-100 по программе заводских доводочных испытаний состоялся, как и в первый раз, в Комсомольске-на-Амуре. Экипаж выполнил уборку шасси, проверил работу систем кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в кабине, топливной системы, противообледенительной системы воздухозаборников двигателя.

«Второй полёт был дольше, чем первый, он продолжался 75 минут и проходил уже на высотах до 6 тыс. м», — уточнили в ОАК.

В ходе посадки экипаж испытал систему автоматического торможения с выпуском воздушных тормозов.

Самолёт, как и во время первого полёта, пилотировали Леонид Чикунов и Сергей Завалкин. Бортовым оператором был Денис Велижанин.

Как сообщало ИА Регнум, первый полёт опытного образца SJ-100, изготовленного производственным центром ПАО «Яковлев», состоялся в Хабаровском крае 29 августа, он продолжался 54 минуты. Самолёт поднялся на высоту 3 тыс. м и развил скорость до 343 км/ч. Помимо проверки систем, экипаж выполнил «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг. Проект импортозамещённого SJ-100 был инициирован после введения против России западных санкций.