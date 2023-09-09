Москва, 9 сентября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. С начала голосования на выборах в России на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) совершили более 15 тыс. DDOS-атак. Об этом в информационном центре Центральной избирательной комиссии сообщили председатель ЦИК Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«С 23 часов 7 сентября по 8:00 утра 9 сентября было заблокировано 15 528 атак на ресурсы ДЭГ», ― уточнила Памфилова.

Она добавила, что в основном злоумышленники атаковали сайт vybory. gov.ru. На этот ресурс зафиксировали 14 197 атак.

Глава ЦИК подвернула, что в подавляющем большинстве DDOS-атаки идут из-за рубежа.

Как сообщало ИА Регнум, в России в единый день голосования в большинстве регионов выборы будут проходить три дня. Они начались 8 сентября, основным днём станет 10 сентября. Состоятся выборы губернаторов, местных парламентов и довыборы депутатов Госдумы. ЦИК сообщила, что выборы высших должностных лиц запланированы в 21 субъекте, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве с 8 по 10 сентября проходят выборы мэра.

В Единый день голосования в России впервые проголосуют жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Президент России Владимир Путин 9 сентября проголосовал на выборах мэра Москвы в онлайн-формате. Он призвал россиян прийти на выборы, проявить свою гражданскую позицию и проголосовать.

Согласно данным сервиса по наблюдению за электронным голосованием, в первый день на выборах мэра Москвы дистанционно участие в голосовании приняли более 1,5 млн человек. Как заявил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалёв, первый день голосования прошёл без нарушений.

В первый день голосования на систему дистанционного электронного голосования совершили более пяти тысяч кибератак. Из них 51 атака ― на один из ресурсов, 4583 атаки ― на другой ресурс, 290 атак ― на edg. gov.ru.