Москва, 8 сентября, 2023, 13:50 — ИА Регнум. На систему дистанционного электронного голосования 8 сентября совершили более пяти тысяч кибератак. Об этом в информационном центре сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«8 сентября с 8:00 до 12:00 мск было заблокировано 5 024 DDoS-атаки на ресурсы ДЭГ. 151 атака ― на один из ресурсов, 4 583 атаки ― на другой ресурс, 290 атак ― на edg. gov.ru», ― уточнила Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что в принципе наблюдается низкий уровень атак на периметр ДЭГ. При этом, добавила она, наиболее часто фиксируемые атаки ― это запросы не из России.

По словам Памфиловой, такое количество атак помогает ЦИК не усыплять бдительность.

Как сообщало ИА Регнум, в России в единый день голосования в большинстве регионов выборы будут проходить три дня. Они начались с 8 сентября, основным днём станет 10 сентября. Состоятся выборы губернаторов, местных парламентов и довыборы депутатов Госдумы. ЦИК сообщила, что выборы высших должностных лиц запланированы в 21 субъекте, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве с 8 по 10 сентября проходят выборы мэра города.

В Москве 25 августа успешно опробовали систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В её тестировании приняли участие почти 430 тыс. человек. В Общественном штабе по наблюдению отметили, что DDOS-атак, а также сбоев и перегрузок системы в ходе теста не зафиксировали.

В Минцифры сообщили, что дистанционное голосование будет доступно в 25 регионах, 18 из них используют эту систему впервые.