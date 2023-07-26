Москва, 26 июля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России рассказали о ходе подготовки к единому дню голосования 10 сентября. Так, 26 июля опубликовали данные по конкуренции на выборах различного уровня.

Роман Соколов/ТАСС

Сообщается, что в выборах принимают участие 23 партии из 27, которые в общей сложности выдвинули около 60 тыс. кандидатов на различных уровнях.

«Ещё более 10 тыс. — это самовыдвиженцы», — уточнили в Telegram-канале комиссии.

В частности, в выборах депутатов Госдумы поучаствуют один самовыдвиженец и 22 кандидата от семи партий. Из них зарегистрировали шестерых, рассматривают ещё 16, и один кандидат не представил документы в установленный срок. На выборы высших должностных лиц в 21 регионе России выдвинули 125 кандидатов, из которых 115 от 18 политических партий и 10 — самовыдвиженцы. Из них зарегистрировали 32, на рассмотрении — 79 кандидатов, 13 участников утратили свой статус, одному отказали в регистрации.

Помимо этого, на выборы в законодательные собрания в общей сложности выдвинули 8488 кандидатов по единым и одномандатным округам. 325 из них утратили статус, ещё 77 отказали в регистрации. Также ЦИК привёл данные о кандидатах на место главы Хабаровска и депутатов столиц.

10 сентября 2023 года — единый день голосования в субъектах России, когда состоятся выборы различного уровня, в том числе довыборы депутатов в Госдуму и выборы глав 26 субъектов Федерации.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что снижать до 16 лет возрастной ценз для голосования нецелесообразно. Она пояснила, что избиратель должен обладать жизненным опытом для анализа, прежде чем сделать выбор. Памфилова добавила, что идея снижения избирательного ценза, возможно, со временем может стать предметом обсуждения, но не сейчас.