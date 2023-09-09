Москва, 9 сентября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 сентября проголосовал на выборах мэра Москвы в онлайн-формате.

Kremlin.ru Владимир Путин

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В Кремле отмечали, что это связано с напряжённым графиком главы государства. Президент и ранее участвовал в голосовании дистанционно — в 2022 году на выборах столичных муниципальных депутатов он также проголосовал через электронную форму, назвав позднее онлайн-голосование очень удобным.

В 2023 году выборы в Москве проходят 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра. С 2010 года пост столичного градоначальника занимает Сергей Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, в Единый день голосования в России впервые проголосуют жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Избирательные кампании также пройдут в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы должностных лиц, а в 20 субъектах пройдут выборы депутатов местных законодательных органов власти.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова 23 августа сообщила о регистрации в новых российских регионах 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания. В списки внесли более 1300 кандидатов.

Так, «Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей новых регионов. На должности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предложили врио главы ДНР Дениса Пушилина, врио главы ЛНР Леонида Пасечника, врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.