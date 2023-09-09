Москва, 9 сентября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал россиян выполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах. Об этом глава государства заявил 9 сентября.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Я прошу жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять участие. Тем более что избирательные процедуры в нашей стране выстроены максимально удобно», ― указал российский лидер.

Он пояснил, что это и трёхдневное голосование на участках, и возможность отдать свой голос дистанционно. Глава государства также подчеркнул, что электронное голосование на выборах в стране из года в год становится всё более популярным, доверие к нему со стороны граждан растёт.

«Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную гражданскую позицию», ― сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, в России в единый день голосования в большинстве регионов выборы будут проходить три дня. Они начались 8 сентября, основным днём станет 10 сентября. Состоятся выборы губернаторов, местных парламентов и довыборы депутатов Госдумы. ЦИК сообщила, что выборы высших должностных лиц запланированы в 21 субъекте, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам.

Выборы мэра Москвы стартовали в столице 8 сентября. За этот пост борются действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред главы фракции партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев.

Президент России Владимир Путин 9 сентября проголосовал на выборах мэра Москвы в онлайн-формате. В Кремле отмечали, что это связано с напряжённым графиком главы государства. Российский лидер и ранее участвовал в голосовании дистанционно — в 2022 году на выборах столичных муниципальных депутатов он также проголосовал через электронную форму, назвав позднее онлайн-голосование очень удобным.