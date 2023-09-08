Москва, 9 сентября, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Более полутора миллиона человек дистанционно приняли участие в голосовании на выборах мэра Москвы в первый день. Об этом свидетельствуют данные сервиса по наблюдению за электронным голосованием.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

«Выдано бюллетеней на 1 500 039, получено бюллетеней 1 462 800. До окончания голосования — 1 день 21 час 56 минут», — говорится в сообщении, опубликованном на сервисе по наблюдению за электронным голосованием.

В Москве очное и дистанционное голосование продлится три дня — с восьмого по десятое сентября. В эти дни жители столицы выберут депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО (Новомосковский административный округ).

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв заявил, что первый день голосования на выборах мэра столицы прошёл без нарушений. В 20:00 избирательные участки завершили свою работу. Как уточнил Ковалёв, участки вновь откроются 9 сентября, в 08:00.