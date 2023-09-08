Москва, 8 сентября, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Первый день голосования на выборах мэра Москвы прошёл без нарушений, сообщил вечером 8 сентября председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалёв.

«Участки в 20:00 завершили свою работу, всё в штатном режиме», — сказал он.

Ковалёв сообщил, что избирательные участки откроются 9 сентября в 08:00. Он подчеркнул, что дистанционное голосование не прекращается и будет длится ещё 48 часов, пока участки не закроются 10 сентября.

Председатель общественного штаба перед этим опроверг сообщения, распространяемые в некоторых СМИ и Telegram-каналах, о сбоях терминалов электронного голосования. Он заявил, что эта информация не подтвердилась, за голосованием следят по видеокамерам.

Как сообщало ИА Регнум, зампредседателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Илья Массух сообщил, что за первые 11 часов выборов мэра Москвы в режиме онлайн проголосовали 1,35 млн человек.

Выборы в Москве стартовали 8 сентября и будут идти три дня. График работы избирательных участков: с 08:00 до 20:00. Выборы проходят в рамках единого дня голосования в России.

В 21 регионе России пройдут прямые выборы должностных лиц, в 20 субъектах пройдут выборы депутатов местных законодательных органов власти. Единый день голосования впервые пройдёт в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях с 8 по 10 сентября. Глава Центризбиркома Элла Памфилова 23 августа сообщила о регистрации в новых российских регионах 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания. В списки внесли более 1300 кандидатов. Так, «Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей новых регионов. На должности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предложили врио главы ДНР Дениса Пушилина, врио главы ЛНР Леонида Пасечника, врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.