Брянск, 30 августа, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Российские военные сбили ещё один беспилотник самолётного типа над территорией Брянской области. Об этом 30 августа сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны России была пресечена атака украинских террористов. Сбит ещё один беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — написал Богомаз.

Он добавил, что разрушений и пострадавших нет, на месте работают экстренные и оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, ночью 30 августа попытки атак украинских дронов зафиксированы в семи российских регионах: Псковской, Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской, Московской областях и Севастополе.

В Брянской области российские силы противовоздушной обороны сбили три дрона, в Рязанской — два, Орловской и Калужской — по одному. Еще один беспилотник уничтожили в небе над Рузским районом Московской области. Около Севастополя силы Черноморского флота отражали нападение беспилотников с моря.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что очередная попытка ВСУ атаковать дронами российские регионы говорит об агонии киевского режима и отсутствии у него перспектив.