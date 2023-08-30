Москва, 30 августа, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Попытки атак украинских дронов зафиксированы в семи российских регионах ночью 30 августа: Псковской, Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской, Московской областях и Севастополе. Об этом сообщили местные власти и Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум FPV-дрон Mavic

По данным оборонного ведомства, три украинских БПЛА самолётного типа сбиты ночью дежурными средствами ПВО над Брянской областью, два — над Рязанской областью (около 02:30 и 04:00 мск), по одному — над Орловской и Калужской (около 02:00 мск) областями.

Ещё один вражеский беспилотник после перехвата потерпел крушение в Рузском районе Подмосковья. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе, которую пресекли силы ПВО.

Украинские БПЛА атаковали псковский аэродром Кресты. Повреждения получили, по некоторым данным, четыре самолёта Ил-76. После атаки в аэропорту начался пожар, распространение огня остановили.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил об отмене 30 августа в Пскове всех авиарейсов. Ночью он сообщил, что находится в псковском аэропорту, а военные отражают вражескую атаку.

«Если всё в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме», — написал Ведерников в Telegram-канале.

В авиационных службах журналистам подтвердили, что воздушное пространство над Псковом и Псковской областью ограничено для полётов. В пресс-службе аэропорта уточнили, что сотрудники совместно с региональными службами принимают оперативные меры для возобновления полётов.

Дважды за ночь режим «Ковёр», предполагающий закрытие воздушного пространства, вводили в столичных аэропортах Домодедово и Внуково, по разу — в Шереметьево и Жуковском.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) отражают атаку вражеских беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты. Точная информация о количестве и типе уничтоженных целей будет позже, отметил он.

Ни в одном из случаев о пострадавших не сообщалось.

Как передавало ИА Регнум, ранее в августе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает террористические атаки Киева по объектам в Москве с применением беспилотников. Она отметила, что для украинской стороны такие действия не останутся без ответа.

Кроме того, предупредила Захарова, Россия не собирается игнорировать роль западных спецслужб, которые предоставляют Украине информацию для нападений на объекты на территории РФ.

24 августа заместитель генсека ООН Розмари Дикарло выразила обеспокоенность от имени всемирной организации в связи с атаками украинских беспилотников на российские города. Она подчеркнула, что подобные действия в отношении гражданских лиц и инфраструктуры не могут быть оправданы, и напомнила, что международное право строго запрещает такие атаки.