Москва, 30 августа, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Очередная попытка ВСУ атаковать дронами российские регионы говорит об отсутствии перспектив у киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Она отметила, что утром киевский режим попытался совершить террористические атаки в отношении регионов России и они были отражены.

«Очевидна агония киевского режима, эта тупая ненависть и злоба, отсутствие какой-либо перспективы в собственном развитии, в развитии по сценарию Запада», — заявила дипломат, уточнив, что эта «тупиковость» и привела к подобной террористической деятельности.

Она добавила, что у киевского режима нет больше никаких вариантов.

«Всё, приперли к стене. Причём они сами себя туда загнали, они дошли до логического финала», — подчеркнула Захарова.

Как передавало ИА Регнум, объекты на территории России подверглись ночью 30 августа серии атак со стороны Украины, наибольший удар пришёлся на аэродром в Пскове, где в результате налёта беспилотников произошёл пожар и получили повреждения четыре военно-транспортных самолёта Ил-76.

В Брянской области российские силы противовоздушной обороны сбили три дрона, в Рязанской — два, Орловской и Калужской — по одному. Еще один беспилотник уничтожили в небе над Рузским районом Московской области.

Из-за атак дважды за ночь в московских аэропортах Домодедово и Внуково объявлялся план «Ковёр». Он также вводился по одному разу в Шереметьево и Жуковском.

Около Севастополя силы Черноморского флота отражали нападение беспилотников с моря. Минобороны России в свою очередь сообщало об уничтожении в акватории Чёрного моря четырёх быстроходных катеров, на которых находилось до 50 украинских военных.