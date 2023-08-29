Москва, 30 августа, 2023, 02:15 — ИА Регнум. Российские самолеты поразили в Черном море четыре военных катера, на которых находились украинские десантные группы, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

Отмечается, что на борту всех уничтоженных морских судов находилось в общей сложности до 50 человек.

«Тридцатого августа около 00:00 мск самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа Минобороны РФ распространило информацию о том, что два украинских бесэкипажных катера пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск. Их засекли и уничтожили охранные корабли Вооружённых сил России.

22 августа российская авиация поразила быстроходный военный катер ВСУ в районе острова Змеиный в Черном море. Речь идет о судне Willard Sea Force американского производства, на котором находился украинский десант.