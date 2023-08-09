Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 17:33 — ИА Регнум. В результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде погиб один человек. Об этом 9 августа со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал «112».

МЧС России/ТАСС Последствия взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде

«Один человек погиб при взрыве в Сергиевом Посаде», ― говорится в сообщении канала.

Как уточнил собеседник, в больнице скончалась пострадавшая женщина.

По последним данным, в результате ЧП медицинская помощь потребовалась 56 пострадавшим. 30 человек сейчас в стационаре, шестеро из них — в реанимации, ещё 26 человек обращались в травмпункт, но госпитализация им не понадобилась.

Под завалами ещё могут находится люди. Троих уже извлекли — их состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа на территории оптико-механического завода. Он был такой силы, что во многих ближайших зданиях ударной волной выбило стёкла, а облако в виде огромного гриба на месте ЧП было видно за несколько километров.

Администрация Подмосковья получила порядка ста обращений от жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла. Всего пострадали 38 многоквартирных домов.

В экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода произошёл из-за нарушения технологического процесса. Прокуратура Подмосковья взяла на контроль разбирательство по инциденту. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований технической безопасности.

Версию о том, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл в результате атаки беспилотника на завод, в Следственном комитете исключили.