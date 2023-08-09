Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Версия о том, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл в результате атаки беспилотника на завод, исключена. Об этом заявила представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Версия по атаке беспилотника на завод не нашла своего подтверждения», — сказала она ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Дым поднялся на десятки метров, его было видно на расстоянии нескольких километров. На заводе объявили эвакуацию, на место происшествия прибыли оперативные службы.

По последним данным, от взрыва пострадали 43 человека. Троих извлекли из-под завалов и отправили в больницу, они в тяжёлом состоянии. Всего госпитализировали 19 пострадавших.

От взрыва выбило стёкла в зданиях рядом с заводом, пострадали две школы, колледж и 20 жилых домов. На месте взрыва вспыхнул пожар. Его локализовали.

Ранее сообщалось, что детонация произошла на складе пиротехники на территории завода, арендованном компанией «Пиро-Росс», но дочь владельца фирмы заявила ИА Регнум, что это не так. Прокуратура Подмосковья взяла на контроль расследование ЧП.