Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Трёх человек извлекли из-под завалов на месте взрыва в ангаре с пиротехникой в Сергиевом Посаде. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба Минздрава.

Софья Сандурская/ТАСС

«Троих пострадавших извлекли из-под завалов на месте ЧП в Сергиевом Посаде», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всех троих госпитализировали в тяжёлом состоянии. По данным ведомства, общее число пострадавших на данный момент составляет 43 человека.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Облако дыма от него могли наблюдать жители города и населённых пунктов в нескольких километрах от места происшествия.

После этого в экстренных службах сообщили, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса. Взрыв прогремел на складе с пиротехникой.

Позднее администрация городского округа уточнила, что под завалами на месте ЧП могут находиться люди. В настоящее время идут работы по разбору завалов.