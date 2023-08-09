Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 17:17 — ИА Регнум. В результате взрыва, произошедшего на складе пиротехники на заводе в Сергиевом Посаде, пострадали почти четыре десятка многоквартирных домов. Об этом 9 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Софья Сандурская/ТАСС Окна, выбитые в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде

Он уточнил, что администрация получила порядка ста обращений от жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла.

«Всего пострадало 38 многоквартирных домов, сейчас управляющие компании обходят эти МКД. Еще четыре человека сообщили о поврежденных автомобилях», ― написал в своём Telegram-канале глава региона.

По его словам, также частично разрушены школы № 19 и № 21, спорткомплекс «Луч» и магазин.

Ранее стало известно, что сильно пострадал один из классов школы Сергиева Посада. На кадрах видно, что в одном из классов выбило стёкла, упали шкафы, развалились парты, потолочная плитка обрушилась. В соседнем кабинете на стол обрушилось окно вместе с рамой.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа на территории оптико-механического завода. Взрыв был такой силы, что во многих ближайших зданиях ударной волной выбило стёкла, а облако в виде огромного гриба на месте ЧП было видно за несколько километров.

В экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода произошёл из-за нарушения технологического процесса.

На заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные. В пресс-службе предприятия заявили, что ударная волна от взрыва задела часть помещений Загорского оптико-механического завода. При этом отмечалось, что среди сотрудников ЗОМЗ погибших нет.

Прокуратура Подмосковья взяла на контроль разбирательство по инциденту со взрывом на Загорском оптико-механическом заводе. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований технической безопасности.

В Следственном комитете исключили версию о том, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл в результате атаки беспилотника на завод.

По последним данным, в результате ЧП медицинская помощь потребовалась 56 пострадавшим. 30 человек сейчас в стационаре, шестеро из них — в реанимации, ещё 26 человек обращались в травмпункт, но госпитализация им не понадобилась.