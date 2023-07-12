Москва, 12 июля, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 12 июля поручил главе комитета по обороне Андрею Картаполову организовать выставку разбитой российскими военными в ходе спецоперации на Украине военной техники НАТО. Предлагается разместить поражённые объекты у посольств стран, поставивших их Киеву.

Володин поручил организовать выставку при помощи Минобороны России. С предложением обратиться в ведомство выступил депутат фракции КПРФ Владимир Исаков.

«Особенно интересно его предложение установить сожжённую технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют её на Украину. Попросим проработать вопрос председателя комитета по обороне», — отметил Володин.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня президент России Владимир Путин рассказал, что потери украинских войск в 10 раз больше, чем у российской армии. На тот момент, ВСУ потеряли 186 танков и 418 бронемашин. Позднее глава государства уточнил, что только на ореховском направлении с момента контрнаступления ВСУ потеряли 780 бронемашин и 259 танков.

Минобороны России 6 июня впервые обнародовало кадры уничтоженных немецких танков Leopard. В тот день ВСУ потеряли восемь таких танков. Противник применил их, пытаясь прорвать оборону российской армии. На видео показан удар по технике в зоне проведения СВО.

В США также признали, что 17 из 113 переданных Киеву боевых машин пехоты Bradley получили повреждения или были уничтожены при попытках контрнаступления ВСУ. В публикации New York Times отмечается, что ожесточенное сопротивление российской армии отразилось на количестве переданного Западом Киеву вооружения.

Ещё одну БМП Bradley российские военные захватили 12 июля. Бойцы планировали пригнать многоцелевой плавающий бронетранспортёр для её перевозки. На опубликованных кадрах у Bradley работает двигатель.