Потери ВСУ превышают потери российской армии в 10 раз, заявил Путин
Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Потери ВСУ более чем в 10 раз превышают потери российской армии в зоне СВО, заявил 16 июня президент Владимир Путин на ПМЭФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Потери ВСУ
«Действительно, потери у них очень большие. Больше даже, чем 1 к 10, по сравнению с российской армией», — сказал Путин.
Что касается военной техники, ВСУ потеряли при контрнаступлении 186 танков и 418 бронемашин, добавил глава государства.
Путин также заявил, что оборонная промышленность России в 2,7 раза увеличила выпуск военной продукции. При этом по наиболее востребованным позициям производство выросло в десять раз.
Президент напомнил, что Киев впал в полную зависимость от Запада в отношении военной техники.