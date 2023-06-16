Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Потери ВСУ более чем в 10 раз превышают потери российской армии в зоне СВО, заявил 16 июня президент Владимир Путин на ПМЭФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

«Действительно, потери у них очень большие. Больше даже, чем 1 к 10, по сравнению с российской армией», — сказал Путин.

Что касается военной техники, ВСУ потеряли при контрнаступлении 186 танков и 418 бронемашин, добавил глава государства.

Путин также заявил, что оборонная промышленность России в 2,7 раза увеличила выпуск военной продукции. При этом по наиболее востребованным позициям производство выросло в десять раз.

Президент напомнил, что Киев впал в полную зависимость от Запада в отношении военной техники.