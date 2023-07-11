Москва, 11 июля, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля рассказал журналистам о тяжёлых потерях Вооружённых сил Украины с начала широко анонсированного контрнаступления в зоне спецоперации. По его данным, с 4 июня ВСУ потеряли порядка трёх тысяч единиц военной техники.

«С чем они подошли к саммиту НАТО? С 4 июня потери противника составили более двадцати шести тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения», — заявил министр.

В общей сложности ВСУ потеряли с начала контрнаступления 21 самолёт, 1244 танка и других боевых бронированных машин, 914 единиц специальной автомобильной техники, 25 машин РСЗО, два зенитных ракетных комплекса, 403 артиллерийских орудия и миномёта, а также 483 беспилотника. В числе потерь — 17 немецких танков Leopard, пять французских AMX и 12 американских бронемашин Bradley.

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