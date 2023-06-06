Москва, 6 июня, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры уничтожения немецких танков Leopard во время попытки наступления ВСУ. Видео опубликовано 6 июня в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Кадры уничтожения иностранной бронетехники, в том числе танков Leopard», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за последние три дня киевский режим при попытке наступления потерял 52 танка, в том числе восемь Leopard, а также 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолётов, два вертолёта, 48 орудий полевой артиллерии и 53 БПЛА. Кроме того, потери ВСУ превысили 3,7 тыс. человек.

Он рассказал, что украинские войска, как ранее обещал Киев, пошли в наступление на разных участках фронта, но все эти попытки были сорваны.