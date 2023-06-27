Москва, 27 июня, 2023, 15:37 — ИА Регнум. ВСУ с момента начала контрнаступления потеряли 259 танков и 780 бронемашин, заявил 27 июня президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

«С момента начала так называемой контроперации, контрнаступления противник утратил 259 танков, бронемашин — 780, а только на ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, и только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники», — сказал Путин.

В числе этой подбитой техники ВСУ 41 танк и 109 бронемашин, уточнил глава государства. Обращаясь к военным, президент подчеркнул, что в значительной степени эти успехи — результат именно их действий. Он выразил российским военным словам благодарности за их работу.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны сообщили о более 540 потерях в живой силе у ВСУ за минувшие сутки на трёх направлениях в зоне СВО.

Президент 27 июня провёл на Соборной площади в Кремле встречу с российскими силовиками, которые помогли остановить попытку вооружённого мятежа 24 июня. Позднее в здании Кремля Путин заявил, что военные остановили гражданскую войну в стране.