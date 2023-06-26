Вашингтон, 26 июня, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Соединённые Штаты признают, что 17 из 113 переданных украинской армии американских БМП Bradley получили повреждения или были уничтожены при попытках контрнаступления ВСУ. Об этом 26 июня сообщила газета New York Times со ссылкой на американского чиновника.

Иван Шилов ИА Регнум БМП Bradley

В публикации отмечается, что ожесточенное сопротивление российской армии отразилось на количестве переданного Западом Киеву вооружения.

«В марте США обязались передать 113 боевых машин Bradley. По словам чиновника, по меньшей мере 17 из них — более 15% — были повреждены или уничтожены в ходе боевых действий», — говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-служба Минобороны показала кадры захвата солдатами ВС России немецких танков Leopard и американских БМП Bradley. Позднее телеканал CNN сообщил, что украинская армия потеряла уже 15% этих бронемашин, поставленных Киеву Вашингтоном.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что БМП Bradley являются старыми машины, которые предназначены для небольших, локальных конфликтов. По его мнению, их модернизация не была успешной. Также эксперт указал, что из-за большого количества композитных материалов в составе брони БМП не успевший выскочить из неё при попадании экипаж задыхался внутри от едкого дыма. Из-за этого Леонков назвал Bradley братской могилой пехоты.