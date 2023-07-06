Москва, 12 июля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Российские военнослужащие захватили боевую машину пехоты Bradley, которую украинской армии поставили США. Об этом сообщили российские военкоры.

Иван Шилов ИА REGNUM БМП Bradley

«Боевой трофей: «Отважные» захватили американскую БПМ Bradley», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военные из отряда «Керчь» на видео передали привет президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Передаём привет пану Зеленскому. Спасибо за чудные машины», ― сказали военнослужащие.

Бойцы планируют пригнать многоцелевой плавающий бронетранспортёр, чтобы перевезти американскую боевую машину.

«Первая абсолютно целая БМП Bredly, взятая нашими бойцами группировки армии «Центр (О)», ― указал Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО».

На опубликованных кадрах у «Бредли» работает двигатель.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня российский танк Т-80БВМ подбил боевую машину пехоты (БМП) Bradley ВСУ с закрытой огневой позиции на расстоянии 9,5 км. Технику ВСУ российские военные обнаружили с помощью беспилотника. После корректировки огня БМП успешно ликвидировали.

В середине июня на запорожском направлении российская армия захватила немецкие танки Leopard, принадлежащие Вооружённым силам Украины (ВСУ), а также БМП «Бредли» производства США.

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11 июля российские силы уничтожили нескольких единиц БМП Bradley в ходе атаки ВСУ на населённый пункт Работино в районе Орехова в Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов добавил, что на запорожской линии боевого соприкосновения украинская армия предприняла несколько волн атак. ВС России попытки наступления отбили, уничтожив противника.