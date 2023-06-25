Вашингтон, 25 июня, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не предпринимал попыток связаться с российским лидером Владимиром Путиным на фоне событий вокруг ЧВК «Вагнер», заявил в воскресенье госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в эфире телекомпании ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Не пытался», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Однако, по его словам, другие представители американской администрации говорили со своими коллегами в России.

«Мы в первую очередь хотим убедиться, что Россия понимает, что обязана следить за благополучием граждан США и наших сотрудников, находящихся в России. У них есть обязательства на этот счёт», — отметил он.

Телекомпания CBS тем временем со ссылкой на свои источники сообщила, что посол США в Москве Линн Трейси контактировала с представителями МИД России в свете ситуации вокруг ЧВК «Вагнер», однако Блинкен не стал связываться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Блинкен отмечал, что события последних дней в России являются внутренним делом этой страны, и он не хочет спекулировать на этой теме.

Ранее Washington Post и New York Times выступили с утверждениями, что разведывательные службы США якобы знали о подготовке военного переворота в России заранее и сообщили об этом властям страны, однако не стали публиковать эти данные, чтобы не быть обвинёнными в подготовке переворота в России и чтобы не помогать Кремлю.

Ранее руководители стран НАТО провели 24 июня серию совещаний по вопросу о ситуации в России. При этом их комментарии к происходящему носили максимально общий характер.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня в обращении к нации президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране произошла попытка совершения вооружённого мятежа. Россия сейчас сражается со всей военной машиной Запада, и такие действия являются предательством, отметил глава государства. Власти не допустят раскола в России, страна, преодолев испытания, выйдет из них ещё более сильной, добавил Владимир Путин.

Вечером 24 июня в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Было достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и деэскалации напряжения. В пресс-службе Пригожина подтвердили, что бойцы ЧВК возвращаются в тыловые лагеря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что уголовного преследования рядовых бойцов ЧВК не будет, а Пригожин отправится в Белоруссию.