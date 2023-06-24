Москва, 24 июня, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, правоохранителям и военным, в том числе участвующим в СВО, в связи с призывами к совершению в стране вооружённого мятежа. Обращение главы государства опубликовано 24 июня пресс-службой Кремля.

Кадр из видео Kremlin.ru Обращение Владимира Путина

Он отметил, что обращается также к тем, кого обманом или угрозами втянули в эту преступную авантюру. Ранее следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за призыв к вооружённому мятежу.

Путин подчеркнул, что действия, раскалывающие единство России в условиях спецоперации — это удар в спину стране и народу, это отступничество от своего народа, от сражающихся на фронте боевых товарищей.

Российские бойцы и командиры сейчас героически сражаются на боевых позициях, отбивают атаки противника. Ночью это подтвердили командующие всех направлений. Страна ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев в условиях, когда против неё направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815259" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин обратился к россиянам, военным и тем, кого толкнули на путь мятежа

«Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией — государством с тысячелетней историей», — заявил Путин.

В этой битве решается судьба народа, эта битва требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Всё, что ослабляет, любые распри, которые могут пойти на пользу врагам, должны быть отброшены, добавил он.

Подобное уже происходило в 1917 году, когда Россия вела Первую мировую войну. У страны украли победу, по ней нанесли удар. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа привели к потрясениям, разрушению армии, распаду государства, утрате территорий, гражданской войне.

«Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе — от внутреннего предательства», — сказал российский лидер.

Любая внутренняя смута — смертельная угроза для российской государственности, нации. Отпор будет жёстким.

«Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», — сказал в своём обращении Путин.

Меры антитеррористического характера приняты в Москве и Московской области, ряде других регионов. Решительные действия будут предприняты для стабилизации сложной ситуации в Ростове-на-Дону, добавил он.

Путин пообещал как президент и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделать всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан. Предатели России, готовившие военный мятеж, ответят за это, сказал он.

Президент призвал тех, кого пытаются втянуть в мятеж, прекратить участие в преступных действиях.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что глава государства получает всю информацию о ситуации вокруг ЧВК.