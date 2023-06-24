Москва, 24 июня, 2023, 21:22 — ИА Регнум. Продвижение колонн ЧВК «Вагнер» по территории России остановлено, она повернули обратно и возвращаются в полевые лагеря. Об этом сообщил сам Евгений Пригожин в соцсетях.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» возле здания цирка в Ростове-на-Дону

В свою очередь в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко рассказали, что по согласованию с президентом России Владимиром Путиным белорусский лидер провёл переговоры с организаторами попытки военного мятежа в России. Их итогом стало заключение договорённости о деэскалации ситуации. Сотрудники ЧВК возвращаются в тыловые лагеря, и рядовым бойцам, по этой информации, будут предоставлены гарантии безопасности. Попытка военного мятежа в России продолжалась чуть менее суток.

Обращение президента

24 июня в обращении к нации президент России Владимир Путин заявил, что в стране происходит попытка совершения вооружённого мятежа. В ситуации, когда Россия сражается со всей военной и экономической машиной Запада, такие действия являются предательством, отметил глава государства. Власти не дадут повториться сценарию 1917 года и не допустят раскола в России, подчеркнул президент. Мятежники неминуемо понесут заслуженное наказание, а Россия, преодолев испытания, выйдет из них ещё более сильной, добавил Владимир Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815402" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Попытка мятежа провалилась. Что заставило ЧВК «Вагнер» повернуть назад

Режим КТО

В национальном антитеррористическом комитете утром 24 июня объявили о введении режима контртеррористической операции для пресечения возможных попыток совершения терактов в Москве, Подмосковье и Воронежской области. В прокуратуре напомнили, что режим КТО предусматривает возможность введения некоторых ограничений, в частности, по использованию личного автотранспорта и средств связи.

Заявления руководителей государства

Спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своих комментариях отметили особую значимость единства и сплочения вокруг Верховного главнокомандующего в сложившейся ситуации. В МИД заявили, что военный мятеж играет на руку врагам страны, но их расчёты использовать внутрироссийскую ситуацию против РФ не оправдаются.

Призыв патриарха

В свою очередь патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что попытки посеять рознь внутри страны во время боевых действий являются преступлением, которое не имеет оправданий, и призвал тех, кто решился направить оружие против своих собратьев, одуматься.

Обращения губернаторов

Главы регионов в своих обращениях к жителям выразили поддержку президенту России и призвали граждан сохранять спокойствие, с пониманием относясь к введению ограничений. Кроме того, губернаторы призвали своих земляков, которые оказались втянутыми в мятеж, прекратить участие в нём.

Мэр Москвы Сергей Собянин, кроме того, призвал граждан получать информацию только из официальных источников и доверять только ей. Социальные сети по требованию Роскомнадзора заблокировали группы, связанные с организаторами мятежа.

Международные контакты

Президент России проинформировал о ситуации лидеров ряда зарубежных стран, в том числе Белоруссии, Турции и Казахстана. В Совбезе Белоруссии в своём комментарии выразили безоговорочную поддержку руководству России и отметили, что мятежники ставят под угрозу судьбу миллионов славян, а распри в России идут на руку Западу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещания с руководителями силовых структур и армии страны.

Отмена массовых мероприятий

В Москве и ряде других регионов были отменены или перенесены на более поздний срок массовые мероприятия. В частности, в Москве перенесли матчи футбольного чемпионата и выпускные вечера. Сергей Собянин также сообщил, что 26 июня в столице будет выходным днём. Решение принято в целях минимизации рисков.

Транспортные ограничения

Власти ряда регионов предупредили жителей об ограничении движения по федеральным трассам. На некоторых участках трассы М-4 «Дон» въезды были закрыты или ограничены, а часть участков магистрали закрыты для движения. В «Автодоре» призвали водителей выбирать маршруты в объезд этой трассы.

В нескольких субъектах Федерации, в частности, в ЛНР и ДНР, было приостановлено межрегиональное автобусное сообщение, а центральный автовокзал Ростова-на-Дону отменил все рейсы. При этом все железнодорожные вокзалы и аэропорты страны (кроме ранее закрытых из-за СВО) продолжают работать в обычном режиме.

В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура даст надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.