Вашингтон, 25 июня, 2023, 17:24 — ИА Регнум. События последних дней в России вокруг ЧВК «Вагнер» являются внутренним делом этой страны, заявил 26 июня госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире CNN.

Julia Nikhinson — CNP/Global Look Press Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Я не хочу спекулировать об этом. Это является внутренним делом России», — сказал он, когда его спросили журналисты, могут ли, по мнению Вашингтона, последние события с ЧВК «Вагнер» представлять угрозу для российской власти.

Ранее Washington Post и New York Times написали, что разведывательные службы США якобы знали о подготовке военного переворота в России заранее и сообщили об этом властям страны, однако не стали публиковать эти данные, чтобы не быть обвинёнными в подготовке переворота в России и чтобы не помогать Кремлю.

Ранее руководители стран НАТО провели 24 июня серию совещаний по вопросу о ситуации в России. При этом их комментарии к происходящему носили максимально общий характер.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня в обращении к нации президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране произошла попытка совершения вооружённого мятежа. Россия сейчас сражается со всей военной машиной Запада, и такие действия являются предательством, отметил глава государства. Власти не допустят раскола в России, страна, преодолев испытания, выйдет из них ещё более сильной, добавил Владимир Путин.

Вечером 24 июня в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Было достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и деэскалации напряжения. В пресс-службе Пригожина подтвердили, что бойцы ЧВК возвращаются в тыловые лагеря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что уголовного преследования рядовых бойцов ЧВК не будет, а Пригожин отправится в Белоруссию.