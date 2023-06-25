Вашингтон, 25 июня, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Разведывательные службы США якобы знали о подготовке военного переворота в России заранее и сообщили об этом властям страны, но они не стали публиковать эти данные, чтобы не быть обвинёнными в подготовке переворота в России и чтобы не помогать Кремлю, с такими утверждениями выступили 25 июня Washington Post и New York Times.

Эрик Романенко/ТАСС Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа.

Washington Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что разведка США якобы получила данные о подготовке военного мятежа в России в середине июня 2023 года и передала эти данные властям страны. При этом отмечается, что полученная информация была не вполне определённой.

Источники New York Times, подтвердив получение властями США таких данных, отметили, что информацию не стали предавать огласке, поскольку в Вашингтоне, с одной стороны, не хотели быть обвинёнными в организации переворота в России, а с другой — потому что не хотели помогать Кремлю.

Как сообщалось ранее, руководители стран НАТО провели 24 июня серию совещаний по вопросу о ситуации в России. При этом их комментарии к происходящему носили максимально общий характер.

24 июня в обращении к нации президент России Владимир Путин заявил, что в стране произошла попытка совершения вооружённого мятежа. Россия сейчас сражается со всей военной машиной Запада, и такие действия являются предательством, отметил глава государства. Власти не допустят раскола в России, страна, преодолев испытания, выйдет из них ещё более сильной, добавил Владимир Путин.

Вечером 24 июня в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Было достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и деэскалации напряжения. В пресс-службе Пригожина подтвердили, что бойцы ЧВК возвращаются в тыловые лагеря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что уголовного преследования рядовых бойцов ЧВК не будет, а Пригожин отправится в Белоруссию.