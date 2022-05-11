Кабул, , 13:18 — REGNUM Посол Пакистана в Кабуле объявил об отправке второй партии пакистанских грузов пострадавшим от недавнего наводнения в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Мансур Ахмад Хан уточнил, что гуманитарная помощь, направляемая согласно программе премьер-министра Пакистана, будет распределена среди нуждающихся пакистанским консульством в Мазари-Шарифе.

После недавних наводнений в Афганистане министерство иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратилось за помощью к мировому сообществу и международным организациям.

Пакистан стал первой страной, которая положительно ответила на запрос талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отправив в Афганистан на первом этапе 100 палаток, две тонны муки, тонну риса и 450 кг сахара.

Премьер-министр Пакистана также призвал международное сообщество помочь Афганистану.

Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что в результате недавних наводнений в десяти афганских провинциях погибли от 18 до 20 человек, было уничтожено около 200 гектаров сельскохозяйственных угодий и разрушено почти 100 домов.