Москва, 21 марта, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет создал такие условия, что практически никто из российских спортсменов не сможет поехать и отобраться на Олимпийские игры в Париже, заявил журналистам 21 марта заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

IMAGO/Richard Wareham/Global Look Press

«Созданные МОК и международными федерациями условия таковы, что практически никто из наших спортсменов поехать туда и не сможет», — заявил он.

Он добавил, что создание гимна для награждения россиян является попыткой сделать условия допуска на Олимпиаду в Париже неприемлемыми.

По его словам, остаётся лишь несколько видов дисциплин, где такая возможность сохраняется. Если будет возможность, то, наверное, надо ехать, добавил Чернышенко.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года МОК разрешил российским спортсменам принять участие в Олимпийских играх в Париже, но только в нейтральном статусе. Организация выдала лицензии шести российским и пяти белорусским атлетам.

В марте 2024 года директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд сообщил, что спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Помимо этого, медали, которые они получат, не будут учитывать ни в одной из турнирных таблиц.

Президент России Владимир Путин 14 декабря заявил, что МОК извратил идею инициатора возрождения Олимпийских игр Пьера де Кубертена. Глава государства напомнил, что целью олимпийского движения являлось объединение людей. Позднее, 31 января, Путин отметил, что Олимпиада без россиян будет ущербной и неинтересной, так как страна лидирует во многих видах спорта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.