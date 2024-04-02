Москва, 2 апреля, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила в преступном сговоре главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха, заявившего российским пранкерам, что МОК просил украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов, чтобы не допустить их участия в Олимпиаде.

Stuart C. Wilson/ Global Look Press

«Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах явился к пранкерам с грязносердечным признанием», — заявила дипломат в Telegram-канале.

Захарова отметила, что глава МОК вступил в политико-административный и, очевидно, преступный сговор для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях. Признания в просьбе следить за российскими атлетами должны стать предметом тщательного расследования, подчеркнула официальный представитель МИД.

Дипломат также выразила надежду, что международные спортивные журналисты не оставят это без внимания. По её словам, эта вопиющая ситуация является «Уотергейтом» для МОК в целом и лично для её главы Томаса Баха.

Помимо этого, Захарова отметила, что подобные кулуарные договорённости, основанные на доносительстве, с новой стороны подсвечивают раздутый немецкой стороной допинговый скандал, несправедливо выбивший из спортивной колеи немало российских спортсменов.

Как 2 апреля сообщало ИА Регнум, пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени африканского чиновника пообщались с главой МОК Томасом Бахом. В беседе Бах признался, что есть специальная наблюдательная комиссия, следящая за интернетом, СМИ и публичными заявлениями. МОК также просил украинскую сторону предоставить информацию о поведении российских спортсменов и чиновников.

Кроме того, в разговоре с пранкерами Бах признался, что спортивные санкции носят политический характер. Он даже намекнул, что спортсмены, поехавшие на Всемирные игры дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 19 сентября 2024 года, могут подвергнуться гонениям со стороны МОК.