Москва, 4 апреля, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил двукратному олимпийскому чемпиону по борьбе Абдулрашиду Садулаеву принять участие в отборочном турнире на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщили в Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Абдулрашид Садулаев (справа)

«МОК заблокировал Абдулрашиду Садулаеву возможность бороться на соревнованиях за несколько дней до старта лицензионного турнира в Баку (Азербайджан)», — говорится в сообщении.

Президент ФСБР Михаил Мамиашвили уточнил, что Международная федерация борьбы (UWW) после оглашения списков недопущенных к международным стартам предоставила возможность провести замену. Так, вместо Садулаева в Баку выступит чемпион Европы 2021 года Алихан Жабраилов.

В Федерации спортивной борьбы России отметили, что решение о недопуске Садулаева принял именно Международный олимпийский комитет, UWW же, наоборот, пытался сделать всё возможное, чтобы спортсмену разрешили принять участие в отборочном турнире к Олимпийским играм в Париже.

Как передавало ИА Регнум, в марте вице-президент МОК Джон Коутс в интервью агентству Reuters заявил, что в Олимпийских играх 2024 года примут участие около 40 спортсменов из России. При этом комитет запретил россиянам участвовать в церемонии открытия Олимпиады.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя признание главы МОК Томаса Баха о том, что спортивные санкции носят политический характер, заявил, что нежелание и неготовность Международного олимпийского комитета наносит главный ущерб олимпийскому движению.