Москва, 3 апреля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах дискредитирует мировой спорт. Об этом на брифинге 3 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявления Баха в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом о просьбе к украинцам следить за высказываниями российских спортсменов и спортивных чиновников в интернете.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подобными одиозными действиями руководство МОК и лично Томас Бах не просто себя дискредитируют в глазах мировой спортивной общественности, а убивают международное олимпийское движение», ― подчеркнула дипломат.

Она добавила, что такие люди, как Бах, дискредитируют мировой спорт, олимпийское движение и прямо противоречат мировому олимпизму.

Захарова напомнила, что по отношению к российским спортсменам МОК принимает чудовищные, жуткие противозаконные меры. При этом Россия выступает за равноправное спортивное взаимодействие со всеми заинтересованными странами на принципах истинного олимпизма, а «не олимпизма по Баху, а также за честные, справедливые соревнования без политизации, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) 2 апреля от имени африканского чиновника пообщались с главой МОК Томасом Бахом. В беседе он рассказал, что есть специальная наблюдательная комиссия, следящая за интернетом, СМИ и публичными заявлениями. МОК также просил украинскую сторону предоставить информацию о поведении российских спортсменов, следить за их патриотическими высказываниями, чтобы не допустить их участия в Олимпиаде. Также чиновник рассказал, что спортивные санкции носят политический характер. Он даже намекнул, что спортсмены, поехавшие на Игры дружбы, могут подвергнуться гонениям со стороны МОК.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Баха в преступном сговоре. Она заявила, что признания в просьбе следить за российскими атлетами должны стать предметом тщательного расследования.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания Баха, заявил, что главный ущерб олимпийскому движению наносят неготовность и нежелание МОК отмежеваться от политики.

Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил мнение, что деятельность Международного олимпийского комитета и его главы является предательством идеалов олимпизма.

Премьер-министр Михаил Мишустин 3 апреля подчеркнул, что МОК находится под серьёзным политическим давлением и препятствует участию России в соревнованиях. Он отметил, что Россия активно развивает новые форматы соревнований — Игры стран СНГ, фестивали студенческого спорта, Российско-китайские игры.