Москва, 17 марта, 2024, 12:28 — ИА Регнум. В Олимпийский играх в Париже примут участие около 40 спортсменов из России, с таким предположением выступил 17 марта вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс.

Гильем Бейкер/РИА Новости

В интервью Reuters он напомнил о ряде ограничений, введённых МОК в отношении спортсменов из России.

«Они не будут участвовать ни в каких командных видах спорта и не будут представлять Россию (будут выступать «в нейтральном статусе». — Прим. ред.). Все, кто подготовлен в российских военных клубах (ЦСКА и «Динамо». — Прим. ред.), не поедут. Я не знаю, но очевидно, что некоторые спортсмены могут отказаться от участия. Возможно, я не прав, но мне кажется, что участие в Олимпиаде примут порядка 40 спортсменов из России», — сказал Коутс.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года пресс-служба МОК заявила, что МОК не будет менять ранее выданные рекомендации в части допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ранее подтвердил, что одним из критериев МОК по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года «в нейтральном статусе» может стать пункт об осуждении СВО.

Российским спортсменам не предоставят в Париже условия, аналогичные тем, которые будут у всех остальных, но бойкотировать Олимпиаду ОКР не будет, отметил также Поздняков.

МОК 8 декабря 2023 года допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже только «в нейтральном статусе» (без национальной символики, флага и гимна). Лицензии МОК выдали лишь шести российским и пяти белорусским спортсменам.

25 февраля помощник главы государства Игорь Левитин отметил, что Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию россиян в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Президент ранее заявлял, что отношение МОК к атлетам из России является дискриминацией.