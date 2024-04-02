Москва, 2 апреля, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым)и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что МОК просил украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в интернете, чтобы не допустить их участия в Олимпиаде.

Kenichiro Ogane/Global Look Press Томас Бах

«У нас есть специальная наблюдательная комиссия. И они следят за интернетом, СМИ и публичными заявлениями. Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников», — признался Бах в разговоре с пранкерами, которые пообщались с ним от имени африканского чиновника.

По словам главы МОК, если спортсмен появляется в Сети где-то с подобными заявлениями, он не сможет принять участия в играх.

В разговоре с российскими пранкерами он также стал просить помочь МОК помешать странам Африки отправить своих спортсменов на Игры дружбы в Россию, отметив, что в свою очередь МОК был бы очень благодарен. Игры дружбы являются риском для всей спортивной системы, считает он. При этом Бах не стал скрывать, что спортивные санкции носят политический характер. Он также намекнул, что спортсмены, поехавшие на Игры дружбы, могут подвергнуться гонениям со стороны Международного олимпийского комитета.

«Всемирные игры дружбы» пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 19 сентября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года МОК призвал национальные олимпийские комитеты отказаться от участия во «Всемирных играх дружбы» и заявил, что участие в соревнованиях якобы противоречит сохранению независимости и автономности спорта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что призыв МОК к иностранным спортсменам отказаться от участия в соревнованиях подрывает авторитет организации. Он добавил, что российская сторона негативно относится к таким заявлениям. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала призывы МОК к отказу от участия в российских «Играх дружбы» хамством.

В декабре 2023 года МОК разрешил российским спортсменам принять участие в Олимпийских играх в Париже, но только в нейтральном статусе. Организация выдала лицензии лишь шести российским и пяти белорусским атлетам. Россиянам также запретили участвовать в церемонии открытия игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Президент России Владимир Путин 14 декабря 2023 года заявил, что МОК извратил идею инициатора возрождения Олимпийских игр Пьера де Кубертена. Позднее, 31 января, Путин отметил, что Олимпиада без россиян будет ущербной и неинтересной, поскольку Россия лидирует во многих видах спорта.